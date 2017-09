Aldri før har færre kommuner vært under administrasjon

innenriks

Det viser 2017-oversikten over såkalte Robek-kommuner som offentliggjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), skriver Aftenposten.

Robek-listen er statens oversikt over kommuner med så dårlig økonomistyring at de ikke får ta opp lån, vedta budsjett eller inngå langsiktige leieavtaler uten at staten, via Fylkesmannen, har godkjent det.

Blant kommunene som er ute av listen siden nyttår finner vi blant andre Kristiansund, Røros, Haugesund, Kautokeino, Vestre Toten og Bø.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er strålende fornøyd med at 20 kommuner har kommet seg ut av Robek-listen det siste halvåret.

– Dette viser at opposisjonens elendighetsbeskrivelse av kommuneøkonomien er gal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Ap-nestleder Helga Pedersen mener regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen.

– Kommunenes inntekter de siste fire årene har vært mer påvirket av endringer i skatteinntektene enn av regjeringens prioriteringer. I fjor fikk kommunene flere milliarder i ekstraordinære inntekter som følge av tekniske tilpasninger til skattereformen, sier hun til Aftenposten.

