Brann i to biler i Oslo

innenriks

– Vi fikk melding klokken 1.50 om at det var brann i en bil, og at det trolig ikke var spredningsfare. Når vi kommer fram, ser vi at det er det, og at det har tatt fyr i nok en bil. Begge bilene er parkert i nærheten av et skogholt, sa operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

– Brannen er slukket. Trolig er brannen påsatt, men vi har ikke funnet noen mistenkt. Patrulje oppretter anmeldelse og følger saken videre, skrev politiet på Twitter like før klokken 3.

Politiet prøver å komme i kontakt med folk som kan ha sett eller hørt noe.

(©NTB)