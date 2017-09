Seksåring feilmedisinert – tilsynssak mot Haukeland

innenriks

Haukeland universitetssjukehus varslet selv Statens helsetilsyn like etter hendelsen, opplyser fylkeslege Helga Arianson til Bergens Tidende.

– Vi ble gjort kjent med denne saken i forrige uke, og vi oppfatter dette som en svært alvorlig sak, sier Arianson.

– En sprøyte som skulle bli satt intravenøst, ble ved en feil satt i hodet. Konsekvensen av dette er alvorlig, sier hun.

Ifølge en talsmann for familien var gutten på sykehuset for etterfølgende cellegiftbehandling. Det skulle settes to sprøyter – én i hodet og én intravenøst. Ifølge talsmannen byttet legen om på sprøytene. Gutten ble lagt i kunstig koma etter feilmedisineringen.

Direktør Britt Skadberg ved sykehusets barne- og ungdomsklinikk bekrefter at Helsetilsynet er varslet og at de har en pågående tilsynssak.

