Brende fordømmer nordkoreansk atomprøvesprengning

Brende sier til NRK at han mener verdenssamfunnet må reagere sterkt på at Nord-Korea nå har testet en hydrogenbombe.

– Dette er totalt uakseptabelt og viser at situasjonen i Nord-Korea rundt utviklingen av atomvåpen er veldig bekymringsfull. Jeg mener at FN sikkerhetstråd nå må innkalles til et hastemøte. Det er klart at man skal fordømme dette, men man må også legge en strategi for hvordan Kim Jong UN og Nord-Korea kan legge til side og avvikle dette atomprogrammet gjennom en politisk og diplomatisk prosess, sier utenriksminister Brende.

Han legger til at han ikke har tro på noen umiddelbar militær løsning på problemet.

– Man må forsøke diplomatiske løsninger. Nord-Korea er et fattig land med stor underernæring. Jeg tror at den unge lederen i Pyongyang kan være på utkikk etter økonomiske og politiske løsninger. Det finner man bare ut om man får til seriøse forhandlinger.

Nord-Korea meldte søndag at de har gjennomført en vellykket test av en hydrogenbombe. De hevdet også at bomben kan bli festet til den nye interkontinentale ballistiske raketten (ICBM) de har utviklet.

Kunngjøringen kom kort etter at det ble meldt om et jordskjelv ved Nord-Koreas område for testing av kjernefysiske våpen.

