Erna drysser penger over havnæringen

Det var løftene statsminister Erna Solberg (H) hadde i bagasjen da hun søndag besøkte Ålesund og Bergen på sin siste valgkampturné.

Regjeringen sier nå ja til planene om å bygge et felles senter for Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) og Fiskeridirektoratet i Bergen.

Senteret skal bli verdensledende på havforskning og -forvaltning, ifølge Solberg.

Milliardbygg

– Norge er et av verdens sterkeste miljøer på hav. Nå skal vi bli enda bedre, sier statsministeren, som slapp nyheten utenfor blokka til Havforskningsinstituttet på Nordnes i Bergen sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Marin forskning er helt avgjørende for at vi skal utnytte mulighetene i havet, oppdrettsnæringen og de nye næringene, sier Solberg.

Prislappen på satsingen er foreløpig ukjent. Men det blir trolig snakk om milliarder.

– Først om tre-fire år kan vi sette spaden i jorden, sier Solberg til NTB.

Søviknes mener satsingen har stor symbolverdi.

– Dette viser at myndighetene mener det vi sier, sier han.

Havforskningsinstituttet er i dag nest størst i sitt slag i Europa. Direktør Sissel Rogne er svært glad for nysatsingen.

– Dette er en kraftfull handling. Heretter skal olje, fiskeri og havbruk leve sammen, sier hun.

Millioner til innovasjon

Tidligere søndag besøkte statsministeren Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund der hun lovet 30 millioner kroner til innovasjonsprogrammet «DemoHav».

Pengene skal brukes til å støtte innovative prosjekter i marine og maritime bedrifter langs hele kysten fra Arendal til Tromsø.

– Vi fyller opp en allerede velfylt verktøykasse med et nytt og etterspurt verktøy, sier Solberg, som også fikk sette seg bak spakene bak NMKs offshoresimulator, som er verdens største.

– Denne satsingen skal senke terskelen for å prøve ut nye forskning- og utviklingsresultater i praktisk bruk, sier statsministeren.

Ap: For svakt

Men 30 millioner er både for passivt og for svakt, mener Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne Else-May Botten.

– Ap vil satse stort på havnæringene og har i våre alternative budsjetter hatt en betydelig større og mer omfattende satsing enn dette som nå kommer fra regjeringen, sier Botten til NTB.

Ap ønsker blant annet nye forskningssentre for havrommet.

Etter det NTB kjenner til, lar heller ikke de ansatte ved NMK seg imponere av satsingen.

– Dette er nesten provoserende. 30 millioner kroner er knapt nok nok til ett prosjekt, sier en kilde.

Solberg blåser imidlertid av kritikken.

– Dette er ment som en start. 30 millioner er mye å legge inn i noe nytt. Dessuten gjelder satsingen først og fremst små og mellomstore bedrifter, sier hun.

Ifølge regjeringen vil «Demo Hav»-satsingen være interessant for

Rolls-Royce

NMKs clustermiljø i Ålesund består av et samarbeid mellom en rekke bedrifter, skoler og universiteter og forskningsinstitusjoner. Blant bedriftene som har satset i NMK, er Rolls-Royce.

– Det er vi kjempestolte over, sier daglig leder Kaj Westre.

Overfor NTB omtaler han de 30 millionene som «en god start».

