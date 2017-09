Solberg: – Støre må avlyse krisen etter jobbvekst

innenriks

– De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere. Jeg kan i dag avsløre at tallene i neste års statsbudsjett viser at sysselsettingsandelen vil øke mer enn befolkningsveksten i 2018 og 2019. Det er svært gode nyheter og veldig gledelig, sier Erna Solberg til VG.

Hun og Ap-leder Jonas Gahr Støre har i to år kriget om det har vært og er krise i Norge, etter oljesmellen.

– Den krisen må til og med Støre nå avlyse. Ledigheten faller, økonomien stiger og sysselsettingsandelen har snudd og er på vei opp. Jeg ser ingen krise, jeg ser vekst og glede, sier statsministeren.

– Aldri kalt det krise

Støre avviser imidlertid at han har omtalt utviklingen som en krise.

– Dette er Høyre-spinn, sier han til NTB.

– Erna Solberg tilslører en alvorlig utvikling som vi har sett over flere år, og under H og Frp har vi nådd den laveste andelen folk på jobb på over 20 år, sier Støre, som mener det ikke er regjeringen som kan ta æren for at konjunkturene nå er bedre.

– De viktigste bidragene har kommet fra en gunstig kronekurs og at arbeidstakerne har hatt de svakeste lønnsoppgjørene på flere tiår. Utviklingen kunne kommet tidligere med mer målrettet politikk, slår han fast.

Bunn i januar

De siste sesongjusterte AKU-tallene viser at sysselsettingsandelen nådde et bunnpunkt i januar 2017, da andelen sysselsatte var 66,7 prosent.

– Gjennom første halvår har den steget moderat til 66,9 prosent: Antallet sysselsatte har økt med 24 000 gjennom 2017. I andre kvartal var 2,8 millioner nordmenn i jobb. Det er det høyeste tallet noensinne, sier hun.

– Solberg i valgkamp tar urovekkende lett på utfordringene. Nedgangen fra rekordnivåene for ledigheten i fjor skyldes i stor grad at folk har trukket seg ut av arbeidsstyrken, ikke at folk kommer seg i arbeid. Altfor mange, særlig menn i sin beste alder, faller ut av jobb og det venter en stor jobb for å rydde opp, repliserer Støre.

(©NTB)