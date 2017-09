Ap litt fram, mens både Høyre og Frp går tilbake på ny måling

innenriks

Ap går fram 0,4 prosentpoeng til 26,5 prosent, men det er bare en liten trøst etter søndagens nedgang på ett prosentpoeng. Høyre faller på sin side 1,6 prosentpoeng til 24,5 prosent på TV 2s mandagsmåling, mens Frp mister 0,4 prosentpoeng og ender på 14,3 prosent.

Samtidig viser tallene at den sittende regjeringen fortsatt har klart flertall sammen med samarbeidspartiene. Høyre og Frp får henholdsvis 44 og 26 mandater, mens Venstre får 9 og KrF 8. Til sammen blir det 87 plasser på Stortinget, det samme som på søndagens TV 2-måling.

Ap får 48 mandater, Senterpartiet 20 og SV 9, men verken MDG eller Rødt kommer over sperregrensa på 4 prosent og må nøye seg med henholdsvis 3 og 2 mandater. Dermed får ikke disse fem partiene mer enn 82 mandater til sammen – tre under grensen for flertall.

Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS: Ap 26,5 (+0,4), Høyre 24,5 (-1,6), Frp 14,3 (-0,4), Sp 10,9 (-0,1), SV 5,1 (+0,3), Venstre 4,8 (+0,5), KrF 4,4 (+0,6), MDG 3,8 (+0,3), Rødt 3,4 (-0,2) og andre partier 2,2 (-).

(©NTB)