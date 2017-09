Savnet kvinne funnet i Rana

innenriks

– Siste kontakt med henne var mellom klokken 16 og 17 søndag. Da sendte hun en «snap». Hun ble meldt savnet i 22-tiden søndag kveld og da satte vi i gang søket, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB mandag morgen.

Klokka 5.43 meldte politiet på Twitter at kvinnen var funnet, og at tilstanden hennes ikke er kjent, men at hun er oppegående etter en lang natt på fjellet.

– Hun ble funnet ettersom man kunne spore telefonen hennes. Det er noe som heter «Rescue me», og når man svarer på en telefon eller melding, så kan man se posisjonen, forklarer Leirvik.

Kvinnen hadde tatt feil sti og hadde gått i motsatt retning av dit hun skulle.

– Hun blir hentet av helikopter og sendt til sjekk på legevakt eller sykehus. Hun er en sprek dame som har holdt ut på høyfjellet hele natten. Vi snakker tusen meter over havet og i går kveld var det fem grader der, opplyser operasjonslederen.

Den siste meldingen kvinnen sendte før hun ble meldt savnet av familien, var via Snapchat fra en av turisthyttene til Den norske turistforeningen.

Et redningshelikopter, politi med hunder, mannskap fra Norske redningshunder og Røde Kors samt sivile bisto i søket etter den savnede kvinnen.

