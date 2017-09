Børsen hentet seg inn til bestenotering

innenriks

Nord-Koreas prøvesprengning preget de globale markedene mandag og dro også med seg Oslo Børs ned 0,19 prosent. Da børsen åpnet tirsdag, så denne utviklingen ut til å fortsette, men utover dagen løftet hovedindeksen seg kraftig.

Blant aksjene som leverte sterkest, var SAS, som med en oppgang på 7 prosent steg sjette mest av alle. Selskapet kunne tirsdag morgen melde om et kvartalsresultat som nesten var en dobling fra samme periode året før, og bedre enn forventningene.

Mest omsatt var Statoil, og det børstunge selskapet bidro til den positive utviklingen med en oppgang på 0,8 prosent. Marine Harvest var tredje mest omsatt og løftet seg med 0,78 prosent, mens de tre andre på topp 5-lista – Telenor, DNB og Norsk Hydro – gikk ned med henholdsvis 0,3, 0,6 og 0,2 prosent.

Uroen la seg ikke helt på de viktigste europeiske børsene tirsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt var den eneste som steg, med en oppgang på 0,40 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London var ned henholdsvis 0,20 og 0,24 prosent.

En solid oljeprisstigning kan forklare noe av oppgangen på Oslo Børs. Fra midnatt tirsdag og fram til tirsdag ettermiddag steg prisen på et fat nordsjøolje med 2,3 prosent til 53,37 dollar. Et fat amerikansk lettolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 48,72 dollar, også solid opp fra dagen før.

