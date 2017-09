Brannen i Holmestrand under kontroll

innenriks

– Det første huset, der brannen startet, er så godt som nedbrent. Vi holder på med slukking av bolig nummer to. Det er god fyr i den også, men det er ingen fare for videre spredning, sier operatør Tom Berger i Vestviken 110-sentral til NTB like før klokken 1.30.

Like før midnatt natt til tirsdag fikk brannvesenet melding om en kraftig brann i en bolig i Holmestrand. Klokken 00.30 hadde brannen spredt seg til et nabohus. Begge boligene var overtente, og forsterkninger fra brannvesenet i Stokke ble tilkalt.

– Det er ganske hektisk på stedet, og kraftig vind gjør slukningsarbeidet vanskeligere, sa vaktleder Glenn Espen Kustner til VG.

Politiet opplyser at personer fra elleve nærliggende hus er evakuert og at det er sendt en buss til stedet for å holde dem varme.

– Ingen personer er skadd og det er ingen personer i huset, sa operasjonsleder Marius Knudsen i Vestfold politidistrikt til NTB like før evakueringen ble iverksatt.

Politiet opplyser at eksplosjonene som ble hørt i området, skyldes propanflasker.

– Vi fortsetter å jobbe med slukking og etterslukking utover natten og morgentimene, opplyser Berger.

Det tok også fyr i en bobil og en garasje i boligområdet.

