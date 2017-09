Joachim Triers «Thelma» er norsk Oscar-kandidat

innenriks

Den norske Oscar-kandidaten ble offentliggjort tirsdag etter at en komité med representanter fra norsk filmbransje og Norsk filminstitutt har vurdert de tre filmene «Thelma» i regi av Joachim Trier, «Fluefangeren» i regi av Izer Aliu og Jorunn Myklebust Syversens film «Hoggeren».

– Tusen takk til komiteen for at vi ble valgt. Det er veldig overraskende og hyggelig, og noe vi setter veldig pris på, sa Thelma-regissør Trier på en pressekonferanse like etter offentliggjøringen.

Har stor tro på filmen

Juryen begrunner valget med at filmen «står fram som en imponerende nyvinning i norsk filmkunst».

– Med denne filmen har Joachim Trier, hans med-manusforfatter Eskil Vogt og resten av teamet formidlet en historie som kan nå bredt ut og som vi har stor tro på som vår Oscar-kandidat, sier Oscar-komiteens leder Sindre Guldvog.

Han trakk spesielt fram hovedrolleinnehaver Eili Harbos innsats i filmen.

– Det har vært utrolig kjekt å være del av dette prosjektet. Det er jo helt fantastisk med den responsen vi har fått så langt, og at vi nå er Norges Oscar-kandidat, sier Harbo.

Vinneren kåres i mars

I oktober starter det amerikanske filmakademiet Academy of Motion Picture Arts and Sciences arbeidet med å legge til og sile ut filmer som er aktuelle. Det er flere runder før den endelige listen på fem kandidater kunngjøres 23. januar 2018. Selve Oscar-utdelingen går av stabelen søndag 4. mars.

I fjor var «Kongens nei» en av de ni kortlistene kandidatene som kjempet om en av de siste fem plassene, men filmen nådde ikke opp i den siste runden.