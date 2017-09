innenriks

– Vi får meldinger om at boligen er overtent. Det skal også ha tatt fyr i en bobil på stedet. Det er hørt eksplosjoner, skriver Vestviken 110 på Twitter.

– Det dreier seg antakelig om en propanflaske som har eksplodert, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Vestfold politidistrikt til VG.

Politiet opplyser at det er fare for at brannen skal spre seg.

