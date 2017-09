Ranssiktet litauer fengslet i fire uker

innenriks

Ifølge mannens forsvarer, advokat Tore Müller Famestad, samtykket mannen til fire ukers varetektsfengsling, selv om han nekter straffskyld.

– Han begrunner dette med at han ønsker å samarbeide med politiet, og at han skjønner hvorfor politiet trenger å ha kontroll på ham mens de etterforsker saken, sier advokaten til NTB.

Sør-Østerdal tingrett besluttet tirsdag at 34-åringen fra Litauen skal varetektsfengsles i fire uker, i tråd med politiets begjæring, skriver Østlendingen.

I forkant av fengslingsmøtet hadde mannen forklart seg gjennom et to timer langt avhør.

–Hva han sa der, kan jeg ikke gå inn på, sier Famestad.

Utlevert fra Danmark

Mannen er en av de to siktede politiet etterlyste etter et brutalt gullsmedran i Trysil i mars i fjor. Han ble pågrepet i København i forrige uke og samtykket til å bli utlevert til Norge. Han er siktet for grovt ran eller medvirkning til dette.

– Han ble oppdaget tilfeldig i København i forbindelse med et annet oppdrag og ble pågrepet og fengslet samme dag, sier politiadvokat Henning Klauseie til NRK.

Norsk politi var i Danmark og hentet 34-åringen mandag.

En raner fortsatt på frifot

Ranerne tok seg inn i butikken Gullhjørnet om morgenen onsdag 2. mars, og politiet ble varslet klokken 9.10.

En ansatt ble bundet og slått, og ranerne fikk med seg gull og et betydelig pengebeløp, verdier for flere hundre tusen kroner. Senere tok de veien til Sverige, der politiet fikk meldinger om at en etterlyst bil hadde kjørt ut rett over grensen ved Rörbäcksnes. Der fant politiet klær som gjerningsmennene hadde på seg under ranet.

Den andre siktede i saken, en 25-åring fra Litauen, skal ikke være pågrepet.

