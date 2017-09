Taxisjåfør med passasjer på taket hevder han handlet i nødverge

innenriks

Sjåføren er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke oppstår fare eller voldes skade. Saken gikk for Stavanger tingrett tirsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er ingen liten mann som velger å hoppe opp på bilen. Han forlanger hele tiden at min klient skal stanse bilen for å få ham inn. Her mener jeg at vi må sette oss ned og tenke litt. Hvem ville vel stanset bilen i en slik situasjon for å risikere at villmannen utenfor, en mann som truer deg, knuser vinduene og tar seg inn til deg? spurte tiltaltes forsvarer, advokat Arvid Sjødin. Han minnet om at sjåførens opplevelse av situasjonen er viktig for å avgjøre skyldspørsmålet.

Taxisjåføren påpekte at han aldri hadde til hensikt å skade mannen som truet ham, og hevdet at han bare ville komme seg bort fra situasjonen.

Aktor Sondre Johannesen Hauge forstår at tiltalte følte seg truet, men mener rollene ble byttet om da han valgte å kjøre til tross for at fornærmede hadde klatret opp på biltaket. Han mener taxisjåføren avverget et potensielt angrep ved å låse dørene, og at han da ikke lenger befant seg i en nødvergesituasjon.

Påstanden ble 18 dagers betinget fengsel med to års prøvetid, samt en bot på 5.000 kroner, tap av førerretten i 13 måneder og tap av kjøreseddelen for en periode på seks måneder. Sjødin mener på sin side at det er lov å bryte loven i en nødvergesituasjon, og at klienten hans derfor bør frifinnes.

