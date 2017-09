Arbeiderpartiet positive til et eget dyrepoliti

innenriks

– Uten Fremskrittspartiet i regjeringskontorene frykter jeg for dyrepolitiets fremtid, sier Frps justispolitiske talsperson Ulf Leirstein til ABC Nyheter.

Men Tajik sier det ikke er noen grunn til bekymring.

– Arbeiderpartiet, Jan Bøhler og jeg er minst like opptatt av dyrevelferd som det Leirstein er. Mishandling av dyr er grotesk og må tas på alvor, også av politiet, sier Ap-nestlederen.

Hun sier at dersom evalueringen av prøveprosjektene konkluderer like positivt som de har fått signaler om, og politiet mener det er behov for et eget dyrepoliti, vil Arbeiderpartiet støtte dette.

– Vi vil i tillegg ha penger til det, noe Frp vil slite med på grunn av skattekuttpolitikken sin, sier Tajik.

Prøveordningen med Norges første dyrepoliti ble etablert i Sør-Trøndelag i 2015. Året etter kom ordningen til Rogaland og nå sist til Østfold.

Ingen av partiene er imot å etablere dyrepoliti, men det er bare Frp, MDG og Venstre som har programfestet at de vil ha en landsdekkende ordning.

