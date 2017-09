Fortsatt borgerlig flertall hos TV 2

innenriks

Onsdagens måling gir 77 mandater til Ap, Sp og SV, mens de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen kaprer 88 mandater.

Alle endringene er innenfor feilmarginen. Ap går tilbake et halvt prosentpoeng til 27 prosent, etter å ha styrket seg to dager på rad. Senterpartiet går mest fram med 0,7 prosentpoeng til 10,3 prosent, mens Rødt faller like mye og går mest tilbake, til en oppslutning på 2,9 prosent.

Venstre faller også i onsdagens måling, men 0,4 prosentpoeng er ikke nok til å sende partiet under sperregrensa. Oppslutningen måles til 4,3 prosent.

SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent. De Grønne kaprer tre mandater og Rødt ett.

Her er tallene: Ap 27, (-0,5), Høyre 24,8 (+0,4), Frp 14,8 (+0,1), KrF 4,5 (+0,1), Sp 10,3 (+0,7), SV 5,7 (uendret), Venstre 4,3 (-0,4), Rødt 2,9 (-0,7) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 (+0,3).

Målingen er laget av Kantar TNS med personlige telefonintervjuer av 2.004 personer i tidsrommet 1.–6. september. 80 prosent oppga partipreferanse. Feilmarginen er pluss/minus 1,1–2,0 prosentpoeng.

