Politiet gjør undersøkelser etter at studenter ble skadd av eddik

Natt til onsdag ble ytterligere en person innlagt på sykehus etter hendelsen, som skjedde tirsdag kveld. Dermed er det totale tallet fem.

St. Olavs hospital opplyser at studentene har etseskader etter å ha blitt eksponert for eddikblanding i munnhulen. En mann i 20-årene har fortsatt alvorlige og uavklarte skader og ligger på intensivavdelingen. De øvrige fire er til observasjon, og har dermed lettere skader.

Til sammen har 15 personer vært innom sykehuset for sjekk etter episoden.

Politiet undersøker

Studentene har forklart at de drakk utblandet eddik i forbindelse med en opptaksprøve til en linjeforening ved NTNU. Eddik i 35 prosents løsning er sterkt etsende, og kan gi alvorlige forgiftninger.

– Vi har besluttet å opprette en undersøkelsessak for å klarlegge hva som har skjedd her. Vi starter med sykehuset og avhør av dem som ligger der. Etter hvert vil vi også avhøre andre impliserte, sier krimvaktleder i Trøndelag politidistrikt Johan Aae til NTB.

Han sier de er helt i startfasen av undersøkelsene, som ble satt i gang onsdag morgen.

– Det ble først vurdert å ikke opprette sak. På bakgrunn av at en person har alvorlige og uavklarte skader besluttet påtalemyndigheten å opprette en undersøkelsessak.

Politiet vet foreløpig ikke nøyaktig hva studentene drakk og med hvilken grad av frivillighet de drakk det.

Gjennomgår opptaksprøvene

Leder i Studenttinget ved NTNU, Marte Øien, har vært i kontakt med lederen i linjeforeningen som arrangerte opptaksprøven. .

– De tar situasjonen på stort alvor, sier hun til Adresseavisen.

Hun sier linjeforeningene er et artig og positivt tilskudd til studenthverdagen og at det er viktig at det skal være trygt å delta på aktiviteter der.

– Tirsdag skjedde det et uhell, og vi må passe på at det ikke skjer igjen. Nå skal alle linjeforeningene gå gjennom opptaksprøvene sine i løpet av dagen for å sikre at noe slikt ikke skjer igjen, sier Øien.

