Regjeringen lover midler til kreftscreening

Avhengig av metode kan screening for tarmkreft redusere dødeligheten med 14 til 28 prosent. Med regjeringens forslag om å øke posten, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i neste statsbudsjett.

– Dette er gode nyheter for pasientene. Norge ligger dessverre på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft hos begge kjønn med 4.300 tilfeller og 1.500 dødsfall hvert år. Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft vil være viktig for å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft, sier helseminister Bent Høie (H).

I forslaget til programmet heter det at alle 55-åringer skal kalles inn til screening. Det innebærer en kikkertundersøkelse som ser etter forstadier til kreft og en avføringsprøve der man ser etter blod. Den skal utføres annethvert år i ti år.

Programmet skal innføres gradvis og være landsdekkende om fem år.

– Dette har vi jobbet for lenge. Screening vil redde hundrevis av liv, og spare mange for lidelse og senskader, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lisa Ryel.

En del av programmet skal være et forskningsprosjekt som skal vise effekten av programmet i den norske befolkningen.

Frp-leder Siv Jensen sier at helse har vært et viktig satsingsområde for regjeringen, og at de vil fortsette å satse på området i framtiden.

– Et screeningprogram vil omfatte hele befolkningen og sikre et likeverdig tilbud for alle, sier Jensen.

