Støre lover å droppe avfallsdeponi i Brevik i Telemark

Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall. Miljødirektoratet har også konkludert med at Dalen gruver i Brevik var den best egnede plassen å legge deponiet. Porsgrunn har selv sagt nei til en slik utredning fordi de ikke ønsker dette i sin kommune.

– La meg gjøre det helt klart: Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Partiet vil isteden utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall.

– Der vil vi gjøre en helhetlig vurdering av behovet for deponi i Norge, både spørsmålet om avfall, gjenbruk samt deponi, sier Støre.

Frps stortingsrepresentant i Telemark, Bård Hoksrud, mener Ap er desperate nå like før valget.

– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre bare for noen dager siden ikke ville uttale seg om deponisaken. Nå er det fem dager igjen til valget, og desperasjonen er tydeligvis stor i Arbeiderpartiet, påpeker han overfor NRK.

Leder i Brevik Vel, Thor Kamfjord, er derimot svært glad for nyheten.

– Dette er veldig gledelig og var helt nødvendig. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten, og ønsker alle et riktig godt valg, sier han til NRK.

