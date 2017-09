Medietilsynet ønsker tips om lovbrudd på valgdagen

innenriks

Etter kommune- og fylkestingsvalget i 2015 fikk NRK et gebyr på 300.000 kroner for å ha vært for tidlig ute med en prognose. Dersom det samme skulle skje igjen, ønsker Medietilsynet å bli varslet av observante lesere og seere.

– Medietilsynet har opprettet en tjeneste der du kan sende oss en epost om du mener det blir offentliggjort valgresultater eller målinger i strid med loven, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Forbudet gjelder så lenge valget pågår, altså både førstkommende søndag og mandag. I tillegg til eposttjenesten kommer Medietilsynet til å ha ansatte på jobb begge dagene som skal følge med på nettsteder og TV-sendinger.

Forbudet gjelder ikke offentliggjøring av meningsmålinger som er laget før valgdagene, men det kan for eksempel omfatte spørreundersøkelser på nett hvor folk oppgir hvilket parti de stemmer på.

– Formålet med forbudet er å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmegivningen foregår, og et ønske om å sikre en rolig og verdig gjennomføring av valget. Forbudet gjelder alle, opplyser Medietilsynet.

