Opptur på Oslo Børs

På omsetningstoppen er Telenor, som går opp med 1,54 prosent. Sammen med Norsk Hydro, femte mest omsatt og opp med 0,44 prosent, var de blant selskapene som bidro sterkest til at børsen går i retning av hente seg inn igjen etter onsdagens fall på 0,45 prosent.

Et annet av selskapene som bidro til oppgangen, var Norwegian. Bjørn Kjos kunne fryde seg over en verdistigning på 4,8 prosent på selskapets aksjer, ifølge E24 etter meldinger om at selskapet kan komme til å selge leasingvirksomheten sin.

Statoil var dagens nest mest omsatte, og sto på stedet hvil. Nummer tre og fire, Marine Harvest og DNB, trakk begge børsen noe ned med nedgang på henholdsvis 1,1 og 0,3 prosent. De er imidlertid et stykke unna dagens taper, Seadrill, som skiller seg ut med en nedgang på hele 18,7 prosent.

Dermed måtte Oslo Børs se seg slått av de toneangivende børsene ellers i Europa torsdag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,81 prosent, CAC 40 i Paris gikk opp med 0,44 prosent, mens FTSE 100 i London gikk opp med 0,69 prosent.

Ved 17.30-tiden torsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,14 dollar, mer eller mindre det samme som ved midnatt tross store svingninger i løpet av dagen. Den amerikanske lettoljen falt noe mer i gjennomsnittlig omsetningspris, og ble omsatt for 48,97 dollar.

