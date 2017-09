Overlevde helikopterstyrt – gir milliongave til Redningsselskapet

innenriks

Tre menn havnet i sjøen etter at et helikopter styrtet da det skulle lande på yachten Bacarella utenfor Bergen. En av dem var David Tang (56), som fikk livreddende hjelp om bord på en redningsskøyte som tilfeldigvis var i nærheten.

Torsdag kunne den London-bosatte kinesiske advokaten kunngjøre at han sammen med piloten og den andre passasjeren har bestemt å donere 2,8 millioner kroner til Redningsselskapet, ifølge Bergens Tidende.

Nyheten kom da Tang gjestet en traumekonferanse i Førde for å fortelle om sine opplevelser.

– Jeg er her i dag for å snakke til dere om å overleve et helikopterkrasj. Jeg vil dele med dere min opplevelse av å være død. Jeg er en eks-død mann. Hjertet mitt stoppet tre ganger, sa Tang.

Tang havnet i vannet etter helikopterstyrten og ble raskt svært dårlig etter å ha svelget flybensin og pustet inn eksosgass. Redningsselskapet var tilfeldigvis bare et par minutter unna og fikk gitt ham livreddende hjelp. Advokaten lå i koma på Haukeland sykehus i fem dager. Etter 16 dager kunne han reise hjem til London.

De to andre som står bak gaven er piloten Quentin Smith og eieren av yachten, Charles Chan. Kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet sier at de er svært glade for gaven.

(©NTB)