Rødgrønne angrep på «elitepartiet» Frp

innenriks

– Du har glemt løftene dine, prioriterer Rema-Reitan og har glemt dem som jobber på Rema, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Jensen under TV 2s direktesendte debatt. SV-leder Audun Lysbakken fulgte opp:

– Du har laget fest for den økonomiske eliten. Dere er ikke partiet for folk flest, men partiet for folk på toppen, sa han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke være snauere, kalte Frp et eliteparti og viste til at påstanden om at størsteparten av regjeringens skattelettelser har gått til vanlige folk er faktasjekket av NRK med negativt resultat.

– De tusen rikeste har fått 800.000 i skattekutt, mens vanlige folk har fått noen få kroner, sa han.

Frp-leder Siv Jensen avviste anklagene som hun mente var «påviselig feil».

– Bare i år bruker vi 4 milliarder kroner på å styrke innsatsen overfor dem som har det minst, sa Jensen og viste til satsing på brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede, pleieassistent for foreldre med syke barn, gratis barnehage for familier som har minst og økte stipender for studenter i videregående skole.

(©NTB)