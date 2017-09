SSB: Boligprisene vil fortsette å falle en stund

innenriks

I 2020 regner SSB med at boligprisene vil være på om lag samme nivå som i 2016, ifølge byråets prognoser for de neste årene.

– Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver byrået, som torsdag la fram sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi de neste årene.

SSB skriver at omslaget man har sett i boligmarkedet må sees i sammenheng med det rekordhøye nivået på boligbyggingen de siste årene, endringer i boliglånsforskriften og ikke minst det høye nivået prisene var kommet opp på.

I løpet av de tre siste årene har boligprisene økt med hele 20 prosent.

