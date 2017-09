Solberg går hvis flertallet ryker

innenriks

Etter partilederdebatten på TV 2 torsdag kveld klargjorde nemlig statsministeren overfor NTB at regjeringen akter å fratre hvis flertallet glipper.

– Da vil det være naturlig at Jonas begynner å se om han klarer å danne regjering. Ballen vil ligge hos ham, sier hun.

Solberg vil da fortsette som statsminister i et rent forretningsministerium inntil en Ap-ledet regjering er beredt til å overta.

– Man går først av etter at man har lagt fram budsjettet. Det er normal kutyme i dette landet at de andre da har klart å etablere et grunnlag for en regjering, sier hun.

Mistillit

Bare minutter i forveien hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre på direktesendt fjernsyn varslet mistillitsforslag mot Solberg-regjeringen dersom de fire samarbeidspartiene mister flertallet.

– Hvis dette flertallet ryker, vil jeg påta meg oppgaven med å vise at vi kan få en regjering som kan styre etter en annen kurs. Vi vil ved første anledning fremme et mistillitsforslag mot Erna Solberg, og så får MDG bestemme: Skal de ha Frp i regjering eller skal de støtte et alternativ vi forhandler fram, sa Støre i TV 2-debatten.

Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene. Flere målinger har antydet et slikt resultat, senest Dagbladets måling torsdag kveld, der MDG er på vippen.

Grønt ultimatum

Ap-lederen sier han vil lytte til MDG, men ikke gjøre seg avhengig av partiet. Et regjeringssamarbeid med Rødt eller De Grønne har han for lengst avvist.

MDGs Rasmus Hansson sier til NTB at det første hans parti vil gjøre, er å bidra til at Fremskrittspartiet må forlate regjeringskontorene. Men om Støre blir statsminister eller om Solberg får danne en ny regjering, er han ikke beredt til å svare på nå.

– Vi har det samme budskapet til begge to. Sett dere ned og snakk med oss, så kan vi samarbeide om en politikk som tar ansvar for framtida og hele jorda. Vi har bare ett ultimatum: Norge må slutte å lete etter mer olje, sier han.

Hvis ingen av dem vil godta dette kravet, har han løsningen klar:

– Da går vi i opposisjon. Og vi vil fortsatt være på vippen og uansett hvem som sitter i regjering, vil de i hver eneste sak være avhengige av oss, sier han.

Stockholm-syndrom

Valgkampens nest siste partilederdebatt ble preget av KrF-leder Knut Arild Hareides avklaring overfor Vårt Land tidligere på dagen. Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.

– Jeg har tydeliggjort det vi står for: Vi ønsker en regjering utgått av sentrum og partiet Høyre. Hvis vi ikke lykkes med det, så går vi i opposisjon. Da vil vi prøve å gjøre det vi kan for å få gjennomslag for vår politikk, sa Hareide.

Avklaringen imponerte ikke SV-leder Audun Lysbakken:

– Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide har en politisk variant av Stockholm-syndromet, der du utvikler sympati for kidnapperne dine. Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme for at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa han.

Ap-leder Støre fulgte opp og hevdet at Venstre og KrF har «bøyet kne» for Frp.

