VG: Ap hyret advokat og forsøkte å stoppe kritisk NRK-sak om Støre

VG offentliggjorde torsdag kveld brevet som ble sendt fra advokat Christian Reusch til NRK sist tirsdag.

Bakgrunnen er saken om at Jonas Gahr Støre ikke betalte da Knut Brundtland gjorde ham en vennetjeneste i forbindelse med at Støre solgte seg ut av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo.

Advokaten protesterer mot at NRK planla å publisere uttalelser fra jussprofessor Hans Petter Graver i denne forbindelsen. Graver uttalte at Støre ikke hadde brutt loven, men at han beveget seg i et felt hvor «varsellampene for korrupsjon bør blinke, og det bør ikke en mann i hans posisjon gjøre».

I brevet antydes det at uttalelsene kan føre til rettslig ansvar for NRK etter skadeerstatningsloven.

– På denne bakgrunn anmodes om en bekreftelse på at NRK ikke vil gå videre med saken, heter det i brevet fra advokaten.

NRK publiserte sin sak onsdag kveld, men uten de omtalte sitatene om korrupsjon fra Graver.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK avviser at de har gitt etter for press, men sier de ble overrasket over brevet.

– Vi mente vennetjenesten definitivt hadde offentlighetens interesse og derfor valgte vi også å publisere. Men vi mente det ikke var dekning for å trekke inn dette begrepet i denne konkrete saken. Gravers meningsinnhold kommer klart fram i saken. Ingen av ekspertene i saken påstår at Støre har begått lovbrudd. Som VG er godt kjent med, skal terskelen være høy for å trekke inn ord som svindel, bedrag og korrupsjon, sier Beverfjord.

