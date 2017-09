Hurtigruten investerer i Kleven verft

innenriks

– Dette vil sikre nye arbeidsplasser og videre vekst både ved Kleven-verftene og for norsk verftsindustri, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten blir sammen med selskapets eiere, Petter A. Stordalens investeringsselskap Strawberry Equity og britiske TDR, den største investoren i et nyopprettet investeringsselskap, med en andel på litt over 40 prosent.

Det er også klart at de eksisterende eierne John Kleven AS og H-Invest AS skyter inn ny kapital. I tillegg består investorfellesskapet av Åge Remøy og Magnus Roth gjennom InYard Invest, det familieeide tyske yachtverftet Lürssen-Group og investoren Per Lillebø.

Kleven verft har i flere måneder vært i økonomiske vanskeligheter, ikke minst etter at et malaysisk rederi trakk seg fra avtalen om bygging av et kostbart konstruksjonsskip. Administrerende direktør Ståle Rasmussen opplyste til Sysla i midten av august at selskapet var helt avhengig av å få inn nye eiere for å unngå konkurs.

– Vi er glade for interessen vi har opplevd for å investere i konsernet. Dette sikrer oss soliditet, og ikke minst kraft til å gå løs på nye, framtidsrettede prosjekter, sier Rasmussen etter at ny kapital endelig er på plass.

(©NTB)