Mann siktet for mange nettovergrep

innenriks

Ifølge en pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt har mannen fått jentene til å kle av seg via en chattetjeneste. I noen tilfeller har han også fått dem til å ta på seg selv foran kamera. Så langt er jenter fra Trondheim og sørover blitt identifisert.

Så langt har politiet funnet 27 jenter som de mener mannen har lurt, men sier det trolig er langt flere. Bildemateriale som er beslaglagt viser at det er ytterligere 41 jenter politiet mener kan klassifiseres som fornærmet. I tillegg viser materialet enda 54 jenter, men her er det usikkert om det har skjedd noe straffbart, skriver Ringerikes Blad.

– Overgrepene har pågått over en periode på flere år og fram til juni i år. Da ble han varetektsfengslet, og han sitter i dag fengslet på grunn av gjentakelsesfare, skriver politiet.

Mannen skal ha lurt jentene blant annet ved å utgi seg for å være politimann. Det er tatt ut siktelse for flere av forholdene, men foreløpig ikke for alle 27 forholdene fordi noen av jentene var over 16 år. Mannen har erkjent straffskyld og har selv hjulpet politiet med å identifisere mange av ofrene.

– Men også her var det en form for tvang og hensynsløs atferd, sier politiadvokat Hildegunn Teigen i Sør-Øst politidistrikt.

I tillegg til å få jentene til å kle av seg foran kamera, har han i enkelte tilfeller også utvist seksuell krenkende oppførsel overfor dem. Det har ikke vært fysisk kontakt mellom mannen og jentene.

– I mange tilfeller har han også, ofte i kombinasjon ved å utgi seg for å være politiet, introdusert en fiktiv tredjeperson som jentene har kledd av seg foran, skriver politiet i pressemeldingen.

Mannen har hovedsakelig brukt nettstedet Omegle, hvor man snakker med tilfeldige fremmede. Politiet har lagt ut en YouTube-video med råd til ungdom som bruker Omegle. Nå oppfordrer politiet dem som føler at de har opplevd noe ubehagelig, til å melde seg.

– Det er ønskelig at jenter som har opplevd noe ubehagelig på nett og gjenkjenner seg i den beskrevne fremgangsmåten, tar kontakt med politiet på Hønefoss, heter det i pressemeldingen.

