Regjeringen med nye tiltak til barnevernet

innenriks

– Vi er nødt til å gjøre noe med kompetansen i det kommunale barnevernet. Det viser både tilsyn med tjenestene og flere rapporter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til Aftenposten.

Regjeringen vil bruke til sammen over 80 millioner kroner på barnevernet neste år, ifølge avisen. Det er spesielt tre tiltak som settes i gang. Det skal opprettes et veiledningsteam som skall bistå kommuner som over tid har store utfordringer i barnevernet eller hvor det er avdekket alvorlig svikt.

Det skal også opprettes et læringsnettverk der kommunene i hvert fylke samarbeider om felles utviklingsprosjekter for å redusere sårbarheten i små fagmiljøer. I tillegg skal utdanningstilbudet styrkes betydelig for å øke kompetansen hos de ansatte.

Satsingen ble presentert på et dialogmøte med ulike aktører denne uken. Blant dem som deltok var stiftelsen Forandringsfabrikken, som involverer unge som selv er eller har vært i barnevernssystemet.

(©NTB)