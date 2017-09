Støre: KrF-samarbeid uaktuelt

innenriks

– Slik samarbeid er ikke det vi vil søke hvis det borgerlige flertallet ryker, sier Støre til VG etter partilederdebatten på TV 2 torsdag kveld.

Tidligere torsdag sa Hareide at det er naturlig at Solberg fortsetter som statsminister. Han påpekte at det blir rart for KrF å skulle felle Solberg dersom hun velger å bli sittende med Frp.

Denne uttalelsen har fått Støre til å lukke døren til et mulig samarbeid i et regjeringsprosjekt med KrF.

– Slik jeg hører Hareide i dag, er det ikke aktuelt, sier Støre, som har vært åpen for samarbeid med alle partier som vil felle dagens regjering.

Han påpeker at det er kjent politikk at KrF foretrekker en sentrum-høyre regjering, men mener partiet nå legger seg på samme linje som Venstre når de aksepterer at Frp fortsetter i regjering.

