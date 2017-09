Vippemakt og samarbeid på tvers preget valgkampens siste partilederdebatt

innenriks

Med jevnt løp mellom blokkene, flere hundre tusen velgere på gjerdet og flere partier som kjemper om å komme på rett side av sperregrensen, ble det høy temperatur da partilederne møttes til valgkampens avsluttende partilederdebatt fredag kveld.

Frekt og vulgært

Statsminister Erna Solberg (H) smalt til allerede fra start da hun omtalte Ap-leder Jonas Gahr Støres påstand om at hatprat og hatkriminalitet har økt under den sittende regjeringen, som «frekk og vulgær».

Hun pekte på at hatkriminalitet er en voksende tendens i hele Europa.

– Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer. Det syns jeg egentlig er ganske frekt og vulgært av Arbeiderpartiet, sa Solberg.

Tung bør for barna

Statsministeren måtte selv tåle harde utfall da økende forskjeller kom opp som et tema.

SV-leder Audun Lysbakken beskyldte regjeringen for systematisk å prioritere de som har mest fra før, slik at forskjellene mellom folk øker.

– De som har store formuer, har fått masse penger. En Porsche er blitt 400.000 kroner billigere på fire år, altså mer enn en minstepensjonist har å leve for på to år. De som har mest får mer, på bekostning av dem som har minst. Regjeringen styrer landet som en familie på telttur som lar barna bære de tyngste sekkene, sa SV-lederen.

– Vippemakt

Mot slutten dreide debatten seg om hvordan livet blir på Stortinget dersom verken de borgerlige eller de tradisjonelle rødgrønne partiene får flertall. Det handlet med andre ord om Miljøpartiet De Grønnes (MDG) mulige jokerrolle etter valget:

– Vi vil bruke vår vippemakt til å gjennomføre vår politikk gjennom hele perioden, sa MDG-leder Rasmus Hansson.

Støre ga svar:

– Et parti blir jo ikke vippeparti i alle saker, sa Ap-lederen, og fikk støtte av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Det vanlige i Norge er å finne løsninger på kryss og tvers, sa han.

– Støre later som at det Rødt og MDG står for ikke betyr noe. Det er en grov forenkling, sa Frp-leder Siv Jensen.

