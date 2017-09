Hansson tviler på Solbergs avvisning

innenriks

Solberg har gjort at det klart at hun akter å gå av dersom det borgerlige flertallet glipper. Kravene som Miljøpartiet De Grønne (MDG) stiller, gjør det umulig for Høyre å samarbeide med dem, presiserer statsministeren overfor Dagbladet.

– For det første vil de ikke samarbeide med Frp. For det andre vil de stoppe oljeproduksjonen. Det er det helt uaktuelt for Høyre å være med på. Det er flertall i Stortinget for å sikre oljevirksomheten framover, og det flertallet har jeg tenkt å bidra til at får gjennomslag, sier Solberg.

Men nasjonal talsperson Rasmus Hansson i MDG nekter å ta uttalelsen som et endelig avslag. Han mener det er grunn til å se situasjonen an.

– Det betyr at maktpolitikere som Solberg neppe vil gi slipp på regjeringsmakta uten å prøve alt, også å få til et samarbeid med MDG. Jeg kan aldri i livet tenke meg at Erna Solberg går av som statsminister framfor å forsøke å finne en enighet med MDG, sier han til avisen.

Hansson understreker at han ikke vil holde uttalelsen mot Solberg om hun senere skulle endre oppfatning og likevel ønsker å finne til en enighet med MDG.

MDG har gang på gang tegnet et bilde av seg selv som blokkuavhengige, og et parti som er villig til å samarbeide med alle bortsett fra Fremskrittspartiet. Partiet viktigste krav en å få en forpliktelse om at man skal stanse alle leting etter olje og gass og starte en utfasing av petroleumsvirksomheten.

