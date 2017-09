Stengt jernbane og tunnel skaper kjempekøer 

innenriks

– Køen begynner like etter Korsegården Ås. Det er saktegående kø som først løser seg opp ved Vinterbro, så det blir fort en times forsinkelse, sier trafikkoperatør Trude Lindstad hos Statens vegvesen til NTB.

Nordbytunnelens ene løp har vært stengt i en uke nå, og Vegvesenet veksler på å styre trafikken gjennom det andre løpet i begge retninger. Lørdag har de valgt å åpne for bare sørgående trafikk gjennom hele dagen, mens det søndag vil være åpent den andre veien. Resten av trafikken henvises til å kjøre om Nesset.

Det er også mulig å ta av ved Moss eller Son og kjøre om Elvestad til E18. Her er det imidlertid også veiarbeid, derfor vil ikke Vegvesenet anbefale denne løsningen. Mange velger også å ta av ved Korsegården og kjøre om Ås, men også her er Vegvesenet redd for å skape kaos gjennom Ås sentrum.

Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen i Akershus anbefaler også bilister å kjøre riksvei 151 fra Son og videre inn på riksvei 120 mot Vinterbro.

– For dem som kommer lenger sørfra, kan en velge å ta riksvei 111 ved Sarpsborg, sier Karbø til NTB.

– Nå er vi i en fase hvor vi prøver ut løsninger, vi må se an etter hvert hva som fungerer og hva som ikke gjør det, sier Lindstad, som vedgår at det kommer en god del telefoner fra frustrerte bilister.

Politiet i Follo oppfordrer alle bilister på strekningen til å følge trafikkreglene.

(©NTB)