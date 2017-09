Politiet advarer mot farlige situasjoner ved Nordbytunnelen

innenriks

– Farlige situasjoner oppstår på E6 fordi enkelte bilister ikke respekterer skilting og lyssignaler i forbindelse med stengningen av Nordbytunnelen, tvitret politiet i Follo ved 20-tiden søndag kveld.

Problemene oppsto i sørgående retning fordi tunnelen bare er åpen for nordgående trafikk søndag. Alle andre må kjøre om Nesset eller velge andre traseer via Ås og Ski for å komme sørover mot Moss.

Mot kjøreretningen

– På grunn av stengningen av Nordbytunnelen reduserte vi også trafikken gjennom Nøstvettunnelen til ett kjørefelt for å unngå at trafikanter ble stående i kø i to felt inne i tunnelen. Mange snudde da der og forsøkte å kjøre tilbake, mot kjøreretningen, sier trafikkoperatør Dag Rune Sneve Gundersen ved Vegtrafikksentralen til NTB.

Han sier at det var minimum ti biler som tverrvendte og kjørte tilbake i det sperrede feltet inne i tunnelen. Da det ble oppdaget på overvåkingskameraene, ble tunnelen omgående stengt med bommer, men flere kjørte ut på E6 i nordgående retning gjennom en driftsåpning til det andre løpet.

Pulsen steg

– Hvordan reagerer en trafikkoperatør når han ser biler snu midt inne i en motorveitunnel?

– Det er ikke noe jeg vil bli sitert på, for å si det sånn. Jeg merket at pulsen steg i alle fall, svarer Gundersen.

En politipatrulje ble sendt til stedet for å overvåke situasjonen, og de oppfordrer folk til å være tålmodige. Søndag kveld var det på nytt lange køer i forbindelse med reduksjonen i framkommelighet i Nordbytunnelen.

Natt til mandag vil det ene tunnelløpet være åpent i begge retninger, mens det mandag morgen igjen vil bare være åpent for trafikk inn mot Oslo. ¨

