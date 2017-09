MDG har fortsatt håp om ny runde for Hansson

innenriks

Luften gikk litt ut av ballongen på MDGs valgvake da de første prognosene på valgdagen viste at partiet er et godt stykke unna håpet om å nå sperregrensen på 4 prosent av stemmene.

– Vi hadde håpet å nå sperregrensen, men det er bra hvis vi vokser, sier talsperson Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

MDG klamrer seg fremdeles til håpet om at partiet vil komme over sperregrensen når alle stemmer er talt opp, slik at mandatet til talsperson Rasmus Hansson reddes.

Berg minner om at som lite parti er det kun Frp på 1980-tallet som har klart det MDG ser ut til å få til nå: Få mandat på Stortinget to perioder på rad.

