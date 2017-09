Moxnes: Tidenes beste valg og gjennombrudd for Rødt

innenriks

Da Moxnes gikk på scenen under partiets valgvake mandag kveld, hadde Rødt 2,5 prosent av stemmene og ett mandat på Stortinget.

– Føles det bra å være et stortingsparti, ropte Moxnes til jublende partifeller.

– Jeg føler med dere, for å si det sånn. I dag har titusener stemt Rødt for aller første gang fordi vi viser handlekraft mot Forskjells-Norge. Det er et gjennombrudd for rødt og utrolig, utrolig bra, fortsatte han.

Moxnes roste Rødt for å ha reist seg etter forrige valg, nesten doblet antall medlemmer og lovet at partiet vil være der for alle menneskene som er lei av den borgerlige regjeringen og ønsker et nytt flertall.

Han hadde også et par meldinger til statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringen.

– Kanskje vinner dere valget, men kampen om hva dere får gjennomført i regjering og på Stortinget er bare nettopp begynt, sa Moxnes.

