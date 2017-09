Valgekspert: – Arbeiderpartiet har gjort et sensasjonelt dårlig valg 

innenriks

– Arbeiderpartiet har gjort et sensasjonelt dårlig valg. Det er helt uvanlig at et opposisjonsparti går tilbake på denne måten, sier Tuastad til NTB.

Han påpeker samtidig at sperregrensa fører til at venstresiden ikke får den uttellingen den kunne ha fått i antall mandater. Stemmene spres på for mange partier.

Uttalelsen kommer på basis av prognosene som viser borgerlig flertall med 86 mandater etter at snaut 1,3 millioner stemmer er telt.

– MDG og Rødt får nesten ikke direktemandater. Det er på mange måter helt bortkastede stemmer for denne blokken. Kannibalismen på venstresiden er en gavepakke til dem som ønsker fortsatt borgerlig flertall, sier Tuastad, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

«Dramatisk», sier han om prognosene mandag kveld.

Tuastad ser ikke bort ifra at valgresultatet kan få konsekvenser for Støre.

– Arbeiderpartiet har vært preget av ro, men det er ikke noe det har vært tradisjon for i det partiet, sier Tuastad.

