Fortsatt usikkerhet rundt flere stortingsplasser

innenriks

Tirsdag ettermiddag var 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp.

I Hordaland kjemper Venstre-nestleder Terje Breivik med Frps Torkil Åmland om en stortingsplass. Rundt klokka 18 var det kun 115 stemmer som skilte de to kandidatene, ifølge NTBs oversikt basert på Valgdirektoratets råtall. Da lå Breivik an til å få stortingsplassen.

Lenge lå det an til at Arbeiderpartiet skulle få tre mandater i Rogaland – det samme som i 2013. Men i løpet av tirsdag ettermiddag skiftet landskapet seg i takt med at flere stemmer ble talt opp. Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.

Endringene i ett fylke kan fort få konsekvenser for utjevningsmandatene i andre fylker.

I Oslo tok Høyres Stefan Heggelund i løpet av dagen et utjevningsmandat fra Arbeiderpartiets Zaineb Al-Samarai, og Høyre er dermed inne med seks mandater fra hovedstaden.

Slik det ser ut etter den siste opptellingen har Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater.

