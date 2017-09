Hareide: Vi blir ikke støtteparti for regjering med Frp

innenriks

KrF ligger an til å få 4,2 prosent av stemmene, og har med det gjort et historisk svakt valg. Den blåblå regjeringen er imidlertid fortsatt avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å ha flertall, tyder prognosene på.

Hareide vil ikke gi noen garantier i forkant av de kommende forhandlingene med de andre borgerlige partiene.

–Det jeg har forstått, er at Erna Solberg har invitert dem som har pekt på henne, der det vil være samtaler om den typen spørsmål, uten at jeg nå skal begynne å prosedere rundt hva som skal komme derfra. Vi ønsker sentrumhøyre-regjering så får vi se hva som skjer. Hvis det ikke blir den type regjering, går vi i opposisjon, men vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sier Hareide under partilederrunden på Stortinget.

Koster å være ærlige

KrF-lederen mener det har kostet for partiet å være ærlige. Hareide ønsker en Solberg-ledet regjering, men KrF vil ikke være et støtteparti for en regjering der Frp er med.

– Vi har vært tydelige på at hvis det stilles mistillitsforslag nå, skal vi ikke være med og støtte det. Det er klart at det er slik at Solberg og Jensen, om den regjeringen skulle fortsette, bestemmer selv hvor farlig de lever. Det har kostet for Venstre og KrF å være en modererende kraft gjennom disse fire årene, men det er helt klart at den jobben Venstre og KrF har gjort, har kommet regjeringspartiene til gode, sa Hareide.

Solberg tror på løsning

Høyre-leder Erna Solberg har på sin side gjentatte ganger uttalt at hun fortsatt drømmer om en regjering med Høyre, KrF, Venstre og Frp. Det har hun tro på å få til.

– Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger de neste fire årene og for fire partier. Derfor har jeg også invitert partilederne fra Frp, KrF og Venstre til samtaler der vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa hun i forkant av partilederrunden.

