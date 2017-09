Hordaland har høyest og Finnmark lavest valgdeltakelse

innenriks

For hele landet var valgdeltakelsen 77,6 prosent ved årets stortingsvalg. Sentraliserte fylker, muligens med kortere vei til valglokale, som Oslo og Akershus, gjorde det også bra på oppmøte, med 80,0 og 80,3 prosent oppmøte. Finnmark ligger et godt stykke under, der 69,9 prosent av velgerne møtte opp for å stemme.

Ingen av landets kommuner kan komme i nærheten av lille Utsira kommune i Rogaland på valgdeltakelse, med 93,2 prosent og 126 av 146 mulige stemmer avlagt. Andre Vestlandskommuner, som Finnøy, Austevoll, Bokn og Balestrand ligger på plassene etter, med 82–84 prosents valgdeltakelse.

Valgdeltakelsen i år er for øvrig er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra 2013.

(©NTB)