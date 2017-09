Støre vil ha ærlige svar om hva som gikk galt

innenriks

Om Støre er rett personen til å gjenreise partiet er spørsmålet mange kommentatorer og analytikere har reist og stilt seg tvilende til det siste døgnet.

Støre avviste at det er aktuelt for ham å trekke seg da han møtte pressen tirsdag ettermiddag. Han er ikke i tvil om at han er rett person til å lede partiet.

– Jeg er valgt av Arbeiderpartiets landsmøte, og det forholder jeg meg til. Jeg tar det ansvaret på fullt alvor og er derfor hundre prosent motivert for å gå videre, sa Støre.

Aps 21 sentralstyremedlemmer samlet seg tirsdag ettermiddag til krisemøte i Aps lokale på Youngstorget i Oslo for å evaluere den begredelige valginnsatsen. Men spørsmålet om Støre skal fortsette som partileder, ble ikke engang nevnt, ifølge nestleder Hadia Tajik.

– Vi har hatt et sentralstyremøte hvor dette ikke var et tema i det hele tatt, sier hun.

– Ikke Støres feil alene

Partitoppene på vei inn til møtet, slo ring om Støre. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, AUF-leder Mani Hussaini og Aps byrådsledere i henholdsvis Oslo og Bergen, Raymond Johansen og Harald Schjelderup, var alle tydelige på at de fortsatt har tillit til partilederen.

– Det er ikke hans ansvar alene hvordan dette valget har gått. Vi har et felles ansvar for hva som har skjedd og hva vi skal gjøre videre. Det siste Ap trenger nå, er personstrid og interne stridigheter, uttalte nestleder Trond Giske.

Arbeiderpartiet går nå i gang med en gjennomgang av valgkampen for å identifisere hvor det sviktet. Fylkeslag skal hente inn synspunkter, som så skal oppsummeres for landsstyremøtet neste tirsdag. Deretter skal sentralstyret vurdere hva man skal gjøre videre.

Gjennomgangen skal ta for seg både politikken og hvordan valgkampen ble organisert. Støre nevnte spørsmål som allerede ligger på bordet.

– Var politikken god nok? Var valgkampen god nok? Traff vi på virkelighetsbeskrivelsen? Hvordan var kommunikasjonen på viktige saker som skatt, spurte han.

– Godt forankret

Analytikere og kommentatorer har pekt på flere mulige forklaringer på hvordan Ap kunne gjøre sitt dårligste stortingsvalg i opposisjon på 90 år: Partiet bommet på historien om Norge da ledighetstallene snudde, partiet var for lite rødt, for lite grønt eller leflet for mye med KrF – er blant noen av teoriene. Et annet tema er om mange spørsmål knyttet til Støres privatøkonomi var med å påvirke velgerne.

– Jeg tror ikke det, fordi jeg tror politikken var viktigst. Men jeg skal selvfølgelig være åpen for at også det blir et tema, sier han.

Partiledelsen avviste spørsmål om valgkampstrategien har vært for dårlig forankret i partiorganisasjonen.

– Underveis har vi involvert partiorganisasjonen, hatt møter med fylkesledelse og sentralstyret nettopp for å ta en fot i bakken på strategien vår. Det har vært en kontinuerlig involvering, sa partisekretær Kjersti Stenseng.

(©NTB)