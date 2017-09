Økokrim inndrar retten til å bruke Popcorn-time.no

innenriks

Økokrim har ikke lyktes i å spore opp personene som har gjort piratkopierte filmer og TV-serier tilgjengelig for allmennheten, opplyser politiadvokat Maria Bache Dahl til NTB.

– Vi har utstedt et inndragningsforelegg mot besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. Inndragningsforelegget retter seg mot besitteren, da gjerningsperson i saken er ukjent. Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier hun.

Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til Økokrim tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars i fjor. Nettstedet har vært nede siden Økokrim aksjonerte.

