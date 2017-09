29-åring erkjenner å ha drept 26-åring på Ålgård

innenriks

– I avhør denne uken har 29-åringen erkjent at han drepte mannen, sier politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

26 år gamle Kjetil Kilen Aase ble funnet død i en omsorgsleilighet på Ålgård lørdag 12. august. 29-åringen ble pågrepet og siktet 14. august. I tillegg er også en 21 år gammel kvinne siktet for drap. Begge kommer fra Ålgård.

Fem siktede

Men enda flere er siktet i saken. En 21 år gammel utenlandsk mann med lovlig opphold i Norge er siktet for bevisunndragelse. Han har fortsatt meldeplikt. I tillegg er en 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann siktet for henholdsvis å ha unndratt en drapsmistenkt fra straffeforfølgelse og for falsk forklaring.

Den drapssiktede kvinnen er innlagt på en psykiatrisk institusjon og er forsøkt avhørt flere ganger. På grunn av den pågående etterforskningen og særlig fordi 21-åringen ennå ikke har forklart seg i saken, kan ikke politiet gi flere detaljer, sier Berge.

– Det er viktig for oss å kontrollere opplysningene siktede har kommet med i avhør, og det er fortsatt fare for bevisforspillelse knyttet til detaljer rundt drapet. Derfor må vi holde kortene tett til brystet, opplyser Berge.

Kartlegging

Han sier politiet fortsatt jobber med å kartlegge hvem som har vært innom leiligheten i det aktuelle tidsrommet.

– Det har vært et puslespill, sier Berge.

Politiet har ennå ikke mottatt den endelige obduksjonsrapporten, og har fått signaler om at den ikke vil være klar denne uka heller, skriver Stavanger Aftenblad.

