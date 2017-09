Arbeiderpartiet større i Oslo enn i resten av landet

innenriks

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 28,4 prosent i Oslo i stortingsvalget, noe som er 1,0 prosentpoeng bedre enn landssnittet, skriver Aftenposten.

– Dette er et signal om at det vi driver med i Oslo er noe Ap sentralt kan se på, sier leder i Oslo Ap Frode Jacobsen til Klassekampen.

Partiene Arbeiderpartiet samarbeider med i byrådet i Oslo–SV, MDG og Rødt–gjør også et godt valg i hovedstaden, og byrådet ville ha fått fornyet tillit dersom resultatet var det samme i et kommunevalg.

Til sammen fikk Ap, SV, MDG og Rødt 49,9 prosent av stemmene i Oslo i år.

I løpet av valgkampen gjorde Ap-leder Jonas Gahr Støre det klart at det var uaktuelt i å inngå regjeringssamarbeid med MDG eller Rødt.

– Jeg har hørt fra velgere at de ikke var noe særlig begeistret for at man tilnærmet seg KrF og Venstre og at de syntes avvisningen av MDG og Rødt ble for sterk. Jeg tror kanskje folk har oppfattet det som at man ikke skulle ha noe samarbeid med dem i det hele tatt, sier Jacobsen.

