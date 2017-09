Opptur på Oslo Børs

innenriks

Statoil-aksjen ble dagens mest omsatte med en oppgang på 1,87. Norsk Hydro ble dagens nest mest omsatte, men aksjen falt 0,68 prosent. DNB, Telenor og Marine Harvest endte alle dagen i grønt, med henholdsvis 1,44 prosent, 0,99 prosent og 0,65 prosent opp. Yara International falt med 1,28 prosent og Golden Ocean Group falt med 3,79 prosent.

Norske Skog-aksjen stupte over 74 prosent til 0,23 kroner per aksje i løpet av de første seks minuttene av handelen onsdag. Tirsdag kom nyheten om at kreditorer tar kontrollen over selskapets sju fabrikker. Utover dagen stabiliserte aksjen seg og endte med et fall på 43,33 prosent.

I Frankfurt løftet DAX-indeksen seg 0,26 prosent, CAC-indeksen i Paris løftet seg 0,28 prosent, mens FTSE-indeksen i London falt så vidt med 0,04 prosent.

Onsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,52 dollar, en økning på 0,46 prosent, og et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 48,72 dollar, 1,02 prosent opp.

(©NTB)