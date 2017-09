Per Fugelli døde på landstedet på Jæren

innenriks

Sønnen Aksel Fugelli skriver på Facebook at faren døde på landstedet på Jæren med alle i den nærmeste familien rundt seg.

– Han har hatt det fint, med hverdager som gikk opp i pluss, helt fram til for tre dager siden, da han brått ble verre. Den aller siste fasen varte ikke så lenge, og det var noe han håpet på, skriver han.

– Et budskap om nestekjærlighet

Mannen med den karakteristiske tversoversløyfen var nærmest kompromissløst åpen om sin egen sykdom og forestående død etter at han fikk kreft for åtte år siden.

Han blir varmt minnet for sitt særegne uttrykk og omtanke for sine medmennesker.

Utsagn som " En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen» og «Ikke vær et ettall på jorda, bry deg om flokken din», står igjen. Hans livsfilosofi om å være god nok som man er, traff en nerve i folket.

Solberg: På pasientens side

Statsminister Erna Solberg (H) skriver i en uttalelse at hun mottok budskapet om dødsfallet med sorg.

– Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient. Med varme, kunnskap og spissformulert engasjement har han alltid stått på pasientenes side og fått til endringer i helsevesenet, skriver hun.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) synes også det var en veldig trist beskjed å få.

– Han har vært samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren i Norge. Jeg har satt stor pris på de møtene og diskusjonene vi har hatt. Han etterlater seg en utrolig viktig arv, sier Høie til NRK.

Aktiv til det siste

Fugelli var en aktiv samfunnsdebattant helt til det siste. I en kronikk i Aftenposten i august 2017 uttrykte han ydmykhet og takknemlighet og slo fast at Norge er verdens beste land å leve i.

–Å bli født til liv i Norge, er å vinne i historiens og geografiens lotteri. Å dø er mindre ille når du har levd godt i et fredelig og rettferdig samfunn. Når du skal dø, er du opptatt av etterlivet – til dem du er glad i. Det er lettere å dø, når du vet at kjæresten din, ungene dine og barnebarna skal leve videre i Velferdsstaten Norge, skrev Fugelli.

– Fjernet tabuer om døden

Regissør Erik Poppe har tilbrakt mye tid med Fugelli dette året. Nå er filmen om de siste dagene snart klar.

– Per Fugelli har vært en av de mest uredde stemmene vi har hatt. Han har vært fryktløs i møte med offentligheten, og jeg vet ikke riktig hvem som kan ta over den stemmen, sier regissør Erik Poppe til NRK.

Selv om det var i de siste årene av sitt liv at han virkelig ble allemannseie, var han aktiv i samfunnsdebatten i årtier. Han har utgitt og vært medforfatter av nesten 50 bøker, satt i Kjell Magne Bondeviks Verdikommisjon.

I 2013 fikk han Fritt Ord-prisen for å ha gitt en stemme til de kreftsyke. Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, mener han fjernet tabuer rundt døden. Han gikk rett på sak, kalte en spade en spade.

– Det vet jeg betydde mye for mange. Vel så viktig som døden var det for Per å bevare verdigheten i livet – når det gikk mot slutten, sier Ryel.