SAS-konflikten ikke løst – samtalene fortsetter

innenriks

Rismekler Nils Dalseide sier til TV 2 at det ikke dreier seg om en formell mekling og at det er mulig å unngå streik.

SAS har allerede innstilt 100 avganger før klokken 14 torsdag på grunn av faren for streik. Dersom partene ikke kommer til enighet, trappes streiken opp fra to til nesten 450 piloter.

Dalseide innkalte selskapet og pilotenes fagforeninger til møte klokka 14 onsdag for å finne ut om det er grunnlag for å gjøre et nytt forsøk på å komme fram til en løsning som kan hindre en utvidet streik.