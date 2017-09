Seks siktet for drapsforsøk på 18-årig kvinne i Oppegård

innenriks

Politiet fikk tirsdag kveld ved 19-tiden vite om en voldshendelse i Oppegård like sør for Oslo, der en 18 år gammel kvinne ble brakt til sykehus.

– Vi har fått opplyst at hun er utenfor livsfare, og hennes skader er nå beskrevet som moderate. Vi har pågrepet seks personer, og alle er i familie med fornærmede. Samtlige er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt.

Uklart hendelsesforløp

Hun kan ikke si noe om hva slags skader 18-åringen er påført, om det er brukt våpen og heller ikke om voldshendelsen har skjedd innendørs eller ute. Hvem som varslet politiet, vil hun ikke gå ut med.

– Vi er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen og ønsker foreløpig ikke å gå ut med mer informasjon. Det er mye vi kartlegger, kriminalteknikere er på stedet og gjør undersøkelser, og vi er i full gang med informasjonsinnhenting, sier Hallgren til NTB.

Politioverbetjenten vil ikke si noe om motivet bak volden, men ifølge VG er en av politiets teorier at det er snakk om et forsøk på æresdrap.

Både den fornærmede og de siktede er av utenlandsk opprinnelse. Ettersom noen av de siktede familiemedlemmene til kvinnen er mindreårige, er barnevernet er koblet inn, opplyser Hallgren til NRK.

Kriseteamet i Oppegård kommune er varslet, ifølge politiet.

Varetektsfengsling

Politiet kommer til å gå ut med en liste over forsvarere og fornærmedes bistandsadvokat senere onsdag. Det ligger an til at politiet vil framstille de siktede for varetektsfengsling senere denne uka.

– Ettersom de er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, er det naturlig at den videre etterforskningen vil avklare spørsmålet om varetektsfengsling i løpet av kort tid, sier Hallgren.

Hun sier politiet i tillegg til å jobbe med avhør av de siktede og fornærmede også er i full sving med å avhøre vitner.

– Det er mange impliserte, så hendelsesforløpet er uklart. Vi er i den situasjon at vi jobber med videre avhør for å få kartlagt det som har skjedd, sier Hallgren.