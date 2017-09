Kraftig nedgang i salget av nye boliger

innenriks

Tallene kommer fram i den månedlige statistikken til Boligprodusentenes Forening.

– Vi ser med en viss bekymring på nedgangen i salget av leiligheter. Vi tror at dette har sammenheng med innstramningene i boliglånsforskriften. Det er nå på tide å evaluere denne for å se på mulige lettelser for finansiering av kjøp av nye boliger. Vi har i dag bedt om et møte med finansminister Siv Jensen for å diskutere dette, sier administrerende direktør Peder Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Det er salget av leiligheter som faller mest, med en reduksjon på 31 prosent så langt i år. Salget av eneboliger ligger 10 prosent under fjoråret, mens det er solgt 15 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid, opplyser foreningen.

De siste tolv månedene er det igangsatt 32.658 boliger. Så langt i år er det igangsatt 8 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor.

