NRK: Eirik Jensen skal ha bedt om å slippe å møte til domsavsigelsen

Ifølge NRK skal Erik Jensen ha bedt sine forsvarere om å undersøke muligheten for å slippe å være til stede i rettssalen når dommen leses opp.

Oslo tingrettopplyser at dommerne har gitt Jensen beskjed om at de tiltalte er pliktig til å møte, i henhold til domstolsloven.

På spørsmål om det innebærer at Jensen har bedt om å slippe å møte i retten, svarer tingretten at «det har vært et tema».

NTB har torsdag ettermiddag vært i kontakt med Jensens forsvarer Arild Holden, som ikke vil kommentere saken.

Nei til filming

Torsdag ble det også kjent at Jensen ikke vil la seg filme eller fotografere under domsavsigelsen.

Tidligere har Oslo tingrett besluttet at mediene får filme og fotografere under domsavsigelsen, og Cappelen har på sin side gitt grønt lys. Jensens beslutning ble meddelt Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening onsdag, opplyser Redaktørforeningen.

Under opplesningen av dommen kan det likevel overføres video, men altså ikke av Jensen, og med en viss forsinkelse. Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og -etiske vurderinger og ansvar.

Opplesningen av dommen starter mandag formiddag klokken 9.30 og vil trolig pågå i fire timer.

Korrupsjonstiltale

Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Ingen norsk politimann har noensinne stått tiltalt for så alvorlige anklager.

Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha smuglet 16,2 tonn hasj til Norge. Cappelen, som har vært påtalemyndighetens kronvitne i saken mot Jensen, har erkjent straffskyld.

